2021/04/04 | 09:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علّقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، بشأن مقترحات صرف رواتب الموظفين بالدولار بدلاً من الدينار العراقي، فيما وصفت المقترحات بغير الملزمة للحكومة.وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي، في تصريح صحفي، إن “ما يقترحه النواب ليس ملزمــــاً للحكومة، وتلك المقترحات ليست بالضرورة قابلة للتطبيق”، مبينــــاً أن “الأمور القابلــــة للتطبيق هي التي تعــــرض في قانــــون الموازنة، أمــــا مقترحات النواب لربما تستحدث بعض الأفكار والآراء، ولكنها غير ملزمة للحكومة”.وأضــــاف، أن “تطبيق هــــذه المقترحات يكون عائداً إلى الحكومة والسياســــة النقدية للبنك المركــــزي في عمليــــة إقرار عمليــــة الصرف، وليس لتلبية رغبة لدى النواب”.من جانبه بيّن مستشــــار الأمــــين العــــام لمجلــــس الــــوزراء للشــــؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تعلق حول مقترح صرف رواتب الموظفين بالدولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلق حول مقترح صرف رواتب الموظفين بالدولار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلق حول مقترح صرف رواتب الموظفين بالدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).