العراق يعلق على 'محاولة الانقلاب' في الاردن

2021/04/04 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، وقوفها الى جانب الأردن في جميع الخطوات التي تتخذها لحفظ أمنها وبسط هيبتها.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (4 نيسان 2021)، ان "الحكومة العراقية تؤكد وقوفها الى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في أي خطوات تتخذ للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق، بما يعزز حضوره عبر الارتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".

وأضاف البيان، انه "نتطلع الى المزيد من التقدم والازدهار ومواجهة التحديات، ليحظى الشعب الأردني الشقيق بما يستحق في ظل قيادته الحكيمة"، مؤكدا أن "أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو من أمن واستقرار العراق".

N.A

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