وفد خاص يطلع على أستعدادات البصرة لاستضافة خليجي25

2021/04/04 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عماروصل صبح اليوم الاحد اثنان من الوفد الخليجي الخاص لبطولة خليجي 25 الى مطار البصرة .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان" الوفد ضم اثنين من اعضاء لجنة التفتيش التابعة لاتحاد كأس الخليج العربي وهم خالد سليم الحاج و ميرزا احمد علي محمد".وستقوم اللجنة بزيارة لكافة المنشآت التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم في ملف استضافة وتنظيم خليجي 25، والاطلاع على كافة التجهيزات الخاصة بذلك، ورفع تقرير كامل للاتحاد الخليجي لكرة القدم يتضمن كافة الملاحظات من أجل استضافة العرس الخليجي.

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