زيارة مرتقبة للكاظمي الى الامارات

2021/04/04 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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من المؤمل ان يتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى دولة الامارات العربية المتحدة خلال الاسبوع الحالي.

وقال مصدر حكومي في حديث لـ”تقدم” إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه الى العاصمة الإماراتية ابو ظبي”.

واوضح ان “الزيارة تأتي لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين”.

يذكر ان وزير الصحة حسن التميمي، قد وصل امس الى الامارات لبحث التعاون الطبي المشترك.

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