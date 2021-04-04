السعودية: بدء الاستعداد لاستقبال المعتمرين في رمضان

2021/04/04 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس السبت، بدء الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، قوله: “بدأنا الاستعداد في مرحلة استقبال المعتمرين في رمضان، ووضعنا اشتراطات صحية خلال موسم العمرة في ‎رمضان”.

وأضافت “تم تطعيم جميع العاملين في الحرم المكي، وعملنا إجراءات استباقية من شأنها زيادة عدد المعتمرين”، مؤكداً تطبيق الاشتراطات الصحية بصرامة في الحرمين الشريفين.

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