2021/04/04 | 09:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام مسؤول بسبب فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/04 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام مسؤول بسبب فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام مسؤول بسبب فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).