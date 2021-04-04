نعي رسمي لخبير لغة الإشارة ورئيس اتحاد الصم في العراق

2021/04/04 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

نعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، رئيس اتحاد الصم حيدر مجيد الشافي.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021) إنها "تنعى فقيدها الراحل خبير لغة الإشارة ورئيس اتحاد الصم في العراق وعضو اتحاد الصم الأسيوي المغفور له حيدر مجيد الشافي، الذي وافاه الأجل يوم السبت الموافق ٣-٤-٢٠٢١ نتيجة سكتة قلبية مفاجئة".

وأضافت، "سائلين الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

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