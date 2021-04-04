ممثلو الاتحادات الخليجية يتوافدون إلى البصرة

2021/04/04 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة البصرة، الاحد، البدء

بتوافد اعضاء ممثلي الاتحادات الخليجية

الى المحافظة، لمتابعة ملف استضافة

بطولة خليجي 25.

وبحسب مصادر فان الوفدين الاماراتي

والبحريني وصلا إلى البصرة، بانتظار

توافد مم

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