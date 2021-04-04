رئيسُ ديوان الوقف الشيعيّ يزور مشاريع العتبة العبّاسية ويؤكد انها تصبّ في خدمة الشعب العراقيّ

2021/04/04 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيسُ ديوان الوقف الشيعيّ

الدكتور حيدر حسن الشمّري: أنّ مشاريع

العتبة العبّاسية المقدّسة تصبّ في

خدمة الشعب العراقيّ..



جاء هذا خلال

الزيارة الميدانيّة التي أجراها لعددٍ

من المشاريع التعليميّة الت

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