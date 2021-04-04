التحالف الدولي يؤكد على سيادة العراق وهزيمة «داعش»

2021/04/04 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد التحالف الدولي أمس على احترام

السيادة العراقية، مشيرًا إلى أن مهمته

هي هزيمة داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس

عن المتحدث الرسمي لقوة المهام

المشتركة في التحالف الدولي العقيد

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