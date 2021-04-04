الكاظمي على رأس رفيع المستوى في زيارة الى الامارات هي الثانية لدولة خليجية خلال اقل من اسبوع

2021/04/04 | 09:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية، بعد عدة أيام من عودته من السعودية.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان مقتضب بأن الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجهاً … Readmore

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