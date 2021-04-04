برلماني يحمل الحكومة مسؤولية ’’اشتعال الأسعار’’ في الأسواق ويدعوها لفرض سيطرتها

2021/04/04 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حمل النائب، منصور البعيجي، اليوم الأحد، الحكومة الحالية المسؤولية الكاملة جراء ما يحصل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها بالأسواق المحلية.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القرارات المتخبطة للحكومة ومنها رفع سعر صرف الدولار ادى الى حرق الاسواق والمواطن لاحول له ولا قوة ولم يسلم من هذا الارتفاع أي فرد من أفراد الشعب العراقي، الامر الذي لا يمكن السكوت عليه".

وأضاف، على "الحكومة الحالية أن تفرض سلطتها على الاسواق وتمنع التلاعب بأسعار المواد الغذائية وتسيطر عليها من الارتفاع الكارثي الذي تشهده الاسواق العراقية وإلا أنها شريك فيما يحصل من ارتفاع للمواد الغذائية الذي سبب احباط وتذمر كبير لأبناء الشعب العراقي الذي كان يأمل خيرا من الحكومة الحالية لا أن يتعرض لكارثة اقتصادية تزيد معاناته من قبل الحكومة".

وتابع، "لا يمكن السكوت والقبول بأن يكون المواطن العراقي ضحية سياسات التخبط والقرارات غير الصائبة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من ارتفاع بالأسواق المحلية وبطالة كبيرة لأبناء الشعب لذلك على الحكومة الحالية أن تتخذ إجراءات سريعة يلمسها المواطن العراقي بأسرع وقت بعيدا عن التصريحات الاعلامية الرنانة التي لا طائل منها نهائيا".

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