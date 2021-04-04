المحاضرون المجانيون في ديالى يتظاهرون احتجاجا على عدم تثبيتهم ضمن موانة 2021

2021/04/04 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى احتجاجا على عدم تثبيتهم ضمن الموازنة .وقال مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان العشرات من المحاضرين تجمعوا امام مديرية تربية ديالى وسط اجراءات امنية مشددة للمطالبة بتحويلهم الى عقود وتثبيتهم ضمن موازنة 2021 التي صوت عليها مجلس النواب الاربعاء الماضي./انتهى

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