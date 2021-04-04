بهدف نظيف .. ريال سوسيداد بطل كاس ملك اسبانيا على حساب اتلتيكو بلباو

2021/04/04 | 09:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توج ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب / لا كارتوخا/ بمدينة إشبيلية.وجاء هدف سوسيداد الوحيد عن طريق ميكيل أويارزابا بركلة جزاء في الدقيقة الـ 63.وتعد هذه المباراة مؤجلة من الموسم الماضي 2019-2020، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.وتأهل ريال سوسيداد للمباراة النهائية إثر تخطي عقبة فريق ميرانديس في نصف النهائي، فيما تجاوز أتلتيك بلباو عقبة نظيره غرناطة.وسيلتقي الفريقان مجددا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.ولم يتوج سوسيداد بالكأس منذ عام 1987.ويمتلك بلباو فرصة التتويج بالكأس ولكن في نسخة 2021 هذه المرة، عندما يصطدم بفريق برشلونة في نفس الملعب، يوم السبت الموافق الـ17 من الشهر الحالي.ويعد برشلونة صاحب الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (30 مرة)./انتهى3

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