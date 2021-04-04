صالح والكاظمي يهنئان المسيحيين بعيد القيامة

2021/04/04 | 09:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحلول عيد القيامة، وأكدا على التعايش السلمي وان العراق يتسع للجميع....

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