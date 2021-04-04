الطليباوي يهدد باستمرار استهداف المصالح الامريكية في العراق وكردستان حتى طرد المحتل الامريكي وغلق قواعده

2021/04/04 | 09:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد المتحدث العسكري باسم عصائب أهل الحق، جواد الطليباوي، اليوم السبت، باستمرار استهداف المصالح الأميركية في العراق وإقليم كوردستان من قبل “المقاومة”، “حتى “طرد الاحتلال الأميركي وغلق كل قواعده العسكرية”.وقال الطليباوي في تغريدة على تويتر إن “هناك رسالة يجب … Readmore

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