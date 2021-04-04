2021/04/04 | 09:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 130.6 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 130.659.436، وإجمالي الوفيات 2.845.012.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ554779 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 30.671.074.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ330193 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 12.953.597.في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 203854، وإجمالي إصابات 2.247.357.وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ164110، وإجمالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماهي الدول الأكثر تضررا من كورونا؟ عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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