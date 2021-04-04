2021/04/04 | 09:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يعتبر واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشارا بين التطبيقات التي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وإجراء المكالمات وكذلك مشاركة الصور والمواقع والمستندات والوسائط الأخرى مع أصدقائهم.في كانون الثاني/ يناير الماضي، واجه واتساب قدرًا كبيرًا من ردود الفعل من مستخدميه في كل مكان في العالم، بعد أن قام واتساب بتحديث سياسات الخصوصية الجديدة.منذ ذلك الحين بدأ واتساب تحديث ميزاته بعناية فائقة ووضع حركة مستخدميه أولاً على الرغم من أن لطالما وضعت منصة وسائل التواصل الاجتماعي راحة استخداماتها أولاً.ولكن نظرًا لرد الفعل العنيف العام، فإن واتساب بدأ الآن إضافة ميزات جديدة وفريدة بعد أن فقد العديد من مستخدميه لصالح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واتساب يواصل تحديثاته ويضيف 3 ميزات جديدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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