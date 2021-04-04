الحكومة العراقية تؤكد وقوفها مع الاردن بقيادة الملك عبد الله الثاني مشددة ان استقرار المملكة من استقرار العراق

2021/04/04 | 09:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية العراقية، وقوفها إلى جانب الأُردن، معتبرة أن استقرار المملكة من استقرار العراق.وجاء في بيان صادر عن الخارجية أن “الحكومة العراقيّة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادة الملك عبد الله الثاني في أيّ خطواتٍ تُتَخَذ … Readmore

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