بينهم بالإرهاب.. القبض على 3 متهمين في صلاح الدين

2021/04/04 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، القبض على 3 متهمين بينهم مطلوب بقضايا الإرهاب في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة".وبينت المديرية ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم مطلوب بقضايا الإرهاب"، مشيرة إلى قيامها باحالتهم جميعا إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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