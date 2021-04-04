2021/04/04 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم بالشروع بالقتل وآخر بالخطف في العاصمة بغداد.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة الشروع بالقتل بدافع سرقة مبلغ مالي قدره ٢٧٠٠ دولار أمريكي في منطقة الرشاد شرق بغداد".

واضاف البيان ان "قوة من مكتب مكافحة اجرام النهروان القت القبض على متهم بقضية خطف احد المواطنين ومساومة ذويه مقابل فدية مالية قدرها ٦٠ الف دولار أمريكي لإطلاق سراحه في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد".وأشار إلى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين واحالتهما إلى القضاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين بالقتل والخطف في بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين بالقتل والخطف في بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).