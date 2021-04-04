2021/04/04 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، العثور على مضافة لتنظيم داعش في زور الإصلاح.وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “ضمن عمليات التأمين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مضافة لداعش في زور الإصلاح المركز الخبري الوطني.

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