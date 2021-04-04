نائب عن سائرون يؤكد ان حصة اقليم كردستان وباقي المحافظات لن تتأخر

2021/04/04 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب العراق عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أن حصة إقليم كوردستان وباقي المحافظات من الموازنة الاتحادية لعام 2021 لن تتأخر.وقال الزيادي اليوم الأحد (4 نيسان 2021) إنه “وبعد أن يصادق رئيس الجمهورية على قانون الموازنة الاتحادية … Readmore

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