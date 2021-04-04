موجهة طلباً للعراق.. تركيا: ننتظر القيام بما يلزم لتحييد العمال الكردستاني في سنجار ومخمور

2021/04/04 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تنتظر القيام بما يلزم، لتحييد عناصر حزب العمال الكردستاني في قضائي سنجار ومخمور، شمالي العراق، فيما أشار إلى أن بلاده تنتظر من العراقيين أن يفعلوا "اللازم"، في هذا الصدد.





وقال أكار، خلال اجتماع مع قادة الجيش، وقادة الوحدات العاملة ما وراء الحدود، عبر اتصال مرئي، من مركز عمليات قيادة فرقة المشاة الـ 23 بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، إن "التقارير الاستخباراتية تشير إلى حالة الهلع والخوف في صفوف مسلحيPKK، نتيجة الكفاح والعمليات الفاعلة المستمرة ضد أوكار الإرهابيين"، بحسب قوله.

وأضاف: "سنواصل عملياتنا العسكرية انطلاقا من مفهوم هجومي، حتى تحييد آخر إرهابي، من أجل تخليص أبناء شعبنا الأصيل من آفة الإرهاب، وحماية أمنه".



بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأشار أكار إلى أن "حماية أمن الشعب التركي، يصب في الوقت نفسه في مصلحة أمن واستقرار الشعب العراقي الصديق والشقيق، الأمر الذي سينعكس على إرساء الهدوء والأمن بسرعة على المنطقة برمتها".

وبيّن أن "الجيش التركي يراقب الأوضاع وتحركات إرهابييPKK شمالي العراق، وخاصة في سنجار ومخمور"، موضحاً أن "الجانب التركي أكد للجانب العراقي استعداده للتعاون والتنسيق الكامل فيما يخص طرد إرهابيي PKK من المنطقة".

وتابع قائلاً: "ننتظر القيام بما يلزم في أقرب وقت لتحييد الإرهابيين في سنجار ومخمور شمالي العراق"، مضيفاً: "نثق بأن جيراننا العراقيين سيفعلون اللازم في هذا الصدد ونتابع الأوضاع عن كثب".

وتدرج السلطات التركية، حزب العمال الكردستاني، على لائحة الإرهاب، فيما تواصل السلطات التركية، عملياتها العسكرية في الأراضي العراقية، مع شن غارات جوية، بعضها تسببت بنزوح العديد من المواطنين في القرى الشمالية.

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