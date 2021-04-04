محافظة سابعة تشهد تظاهرات للمحاضرين

2021/04/04 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

التحق "المحاضرون المجانيون" في محافظة ديالى، اليوم الأحد (04 نيسان 2021)، بموجة التظاهرات التي خرجت في 6 محافظات صباح اليوم.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، إن تظاهرة للمحاضرين المجانيين انطلقت اليوم أمام مبنى مديرية تربية ديالى في بعقوبة للمطالبة بتثبيتهم، وضمان حقوقهم بالتعيين.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد ’’المحاضرون المجانيون’’، الخروج بتظاهرات غاضبة في محافظات المثنى، وذي قار، وبابل، وواسط، والديوانية، فيما أقدموا على محاصرة مباني مديريات التربية في المحافظات المذكورة، واحتجوا وسط النجف، للمطالبة بإنصافهم في الموازنة، وحل مسألة التعاقد معهم وضمان تثبيتهم.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية من محافظة واسط، إن المحاضرين في المحافظة أقدموا على إغلاق مبنى مديرية التربية، ونصبوا خيم اعتصامهم قرب أبواب المبنى، مطالبين بإنصافهم.

وفي النجف، أوضح مراسلنا من المحافظة، أن المحاضرين تجمعوا قرب ساحة الصدرين وسط النجف، وطالبوا بحل مسألة التعاقد معهم، وضمان تثبيتهم من خلال تخصيص درجات الحذف والاستحداث لهم حصراً.

من جهته، بيّن مراسلنا في محافظة الديوانية، أن المحاضرين تجمعوا حالياً أمام مبنى تربية القادسية، ورفعوا مطالبهم إلى الجهات المعنية من أجل سماع أصواتهم، ومتابعة طلباتهم بخصوص ضمان تثبيتهم.

وأكد مراسلنا في محافظة المثنى، أن المحاضرين خرجوا بتظاهراتهم اليوم، أيضاً أمام مبنى تربية المحافظة، ودعوا الحكومة والجهات المعنية إلى معالجة قضيتهم في مشروع قانون الموازنة، الذي صوّت عليه مجلس النواب في يوم الأربعاء الماضي.

أما في ذي قار، فخرج المحاضرون محتجين أمام مبنى تربية المحافظة، وكذلك الحال في محافظة بابل، أقدم المحاضرون المجانيون على محاصرة مبنى مديرية التربية في المحافظة.

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