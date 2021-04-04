طقس العراق.. غيوم ودرجات الحرارة تصل إلى 29 مئوية

2021/04/04 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (04 نيسان 2021)، توقعاتها لحالة الطقس الجوية في مختلف محافظات العراق، لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مع إشارتها إلى انخفاض درجات الحرارة خلال اليوم.

ووفقاً لما جاء بالجداول الصادرة عن الهيأة وتلقتها (بغداد اليوم)، فإن الطقس في المنطقة الوسطى سيكون اليوم صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، وكذلك الحال في المنطقتين الجنوبية والشمالية، الذي سيكون طقسها صحواً".

وأضاف، أن "طقس المنطقتين الجنوبية والوسطى، سيكون صحوا يوم غدا مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، أما المنطقة الشمالية سيتحول الطقس فيها إلى غائم جزئي".

يتبع.



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