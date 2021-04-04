العشرات من المحاضرين يتجمعون في النجف للمطالبة بصرف مستحقاتهم

2021/04/04 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/تجمع العشرات من المحاضرين المتعاقدين مع وزارة التربية، في ساحة الصدرين للاعتصام السلمي، للمطالبة بصرف مستحقاتهم .ووزعت اللجنة التنسيقية للتجمع بياناً طالبت فيه بصرف مستحقات المحاضرين المتعاقدين بصفة عقد وزاري وليس منحة.كما طالبت الحكومة المحلية المتمثلة بمحافظ النجف بالتحرك على الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلحلة هذه الآزمة وتوضيح مستحقات المحاضرين بشكل عقد ./انتهى.

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