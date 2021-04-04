2021/04/04 | 10:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، مشيرة الى تجاوز إيراداتها الـ 5 مليار و700 مليون دولار.وذكرت الوزارة في بيان، أن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليونا (311) الفا و( 929 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(782) مليون و (711) الف دولار “.وأشارت الاحصائية الى ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليون و(240) الف و (184) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 71) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تعلن عن حصيلة الصادرات لشهر آذار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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