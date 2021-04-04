رئيس توتال يؤكد أن المجموعة ستبقى في بورما وستمول منظمات غير حكومية

2021/04/04 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس توتال في صحيفة فرنسية الأحد أن المجموعة النفطية الفرنسية ستبقى في بورما من أجل سلامة موظفيها ولتجنب حرمان البورميين والتايلانديين من الكهرباء، لكنها تتعهد بتمويل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بما يعادل ما تدفعه للدولة البورمية.وقال … Readmore

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