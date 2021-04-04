النزاهة تستذكر مسيرة الفقيد القاضي محمد العريبي

2021/04/04 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاستذكرت هيأة النزاهة ، اليوم الأحد ، مسيرة الفقيد القاضي محمد العريبي ، مبينةً أن الراحل العريبي تميَّز بمسيرة حافلة بالشجاعة والمهنية".وتقدمت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، " إلى ذوي الراحل وإلى الأسرة القضائيَّة بأحرِّ التعازي والمواساة فيما استذكرت مسيرة الفقيد الحافلة بالشجاعة والمهنيَّـة ورباطة الجأش".

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