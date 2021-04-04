صحيفة رسمية أردنية: البعض توهم محاولة انقلابية وحاول الزج بالأمير حمزة

2021/04/04 | 10:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية، الأحد، إن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.

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