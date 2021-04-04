أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر يعلن مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة

2021/04/04 | 10:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر جبهة القوى الاشتراكية السبت أنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 حزيران/يونيو، بناء على قرار لمجلسه الوطني اطلعت عليه وكالة فرانس برس.وقال البيان إن جبهة القوى الاشتراكية “تُجدّد التأكيد على أنّ … Readmore

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