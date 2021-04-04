القبض على متهمين بالخطف والشروع بالقتل في بغداد

2021/04/04 | 10:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين اثنين، أحدهما بتهمة الخطف، والأخر بالشروع بالقتل في العاصمة.وذكرت مكافحة إجرام بغداد في بيان، أن “مفارز مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل تمكنت من إلقاء القبض على متهم بجريمة الشروع بالقتل بدافع سرقة مبلغ مالي قدره ٢٧٠٠ دولار أمريكي في منطقة الرشاد شرقي بغداد”.وأردفت، “في حين ألقت قوة من مكتب مكافحة اجرام النهروان القبض على متهم بقضية خطف أحد المواطنين ومساومة ذويه مقابل فدية مالية قدرها ٦٠ الف دولار أمريكي لإطلاق سراحه في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد”.وأشارت المديرية إلى “اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتهمين […]

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