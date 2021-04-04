شرطة بغداد تفض مشاجرة مسلحة في اطراف العاصمة

2021/04/04 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بغداد اليوم الاحد، فضها لمشاجرة مسلحة في قضاء المدائن شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته"السومرية نيوز" انه بعد سماع صوت اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الوحدة قسم شرطة المدائن في شرطة بغداد تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وتطويق المنطقة وتشكيل فريق عمل ميداني باشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة.

وتم فض المشاجرة والقاء القبض على المتهمين وبحوزة احدهم سلاح ناري عبارة عن بندقية كلاشنكوف واعترف صراحة بقيامه بإطلاق النار بسبب لعبة كرة قدم شعبية ضمن المنطقة تم اصطحاب المتهمين الى مركز الشرطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم وفق القانون

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