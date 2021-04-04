المالية النيابية: الموازنة ستطبق وتنفذ بأثر رجعي للاشهر الماضية

2021/04/04 | 10:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بين عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الاحد، ان الموازنة ستطبق وتنفذ باثر رجعي للاشهر الماضية التي لم تكن مشرعة بها، لافتا الى ان الموازنة يجب ان تكون نافذة اعتباراً من الاول من كانون الثاني الماضي.وقال الشبكي في حديث صحفي، ان “الموازنة الاتحادية للعام 2021 يفترض نشرها في جريدة الوقائع العراقية بعد ان حسمها البرلمان وصوت عليها بالمجمل”.واضاف ان “الموازنة تعتبر نافذة من الاول من كانون الثاني من العام 2021، على الرغم من تصويت البرلمان عليها في 31 اذار المنصرم”.واوضح ان “الموازنة تطبق وتنفذ بأثر رجعي للاشهر الماضية، بعد ان صوت عليها البرلمان بعد تجاوز التأريخ المحدد لتطبيقها”.

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