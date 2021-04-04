الخطوط الجوية العراقية: رحلات مباشرة إلى أبوظبي قريباً

2021/04/04 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، قرب افتتاح خط مباشر بين بغداد وابوظبي.

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وقالت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021) إنه "خط مباشراً سيتم افتتاحه قريبا من بغداد إلى أبوظبي وبالعكس".

وأضاف البيان، أن "انطلاق اولى رحلات الناقل الوطني ستكون ابتداء من واحد آيار 2021".

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