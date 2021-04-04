الشگ چبير والرگعة زغيرة ..

2021/04/04 | 10:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

كلّما حاولت أن أخرج من مستنقع

موازنة اللصوص لعام 2021 , أجد نفسي أغوص

أكثر فأكثر في هذا المستنقع الآسن

الذي وضعتنا فيه مافيات أحزاب

الإسلام السياسي ولجانها الاقتصادية ..

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