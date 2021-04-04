2021/04/04 | 10:46 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم أياد السماوي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشگ چبير والرگعة زغيرة ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كلّما حاولت أن أخرج من مستنقع
موازنة اللصوص لعام 2021 , أجد نفسي أغوص
أكثر فأكثر في هذا المستنقع الآسن
الذي وضعتنا فيه مافيات أحزاب
الإسلام السياسي ولجانها الاقتصادية ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشگ چبير والرگعة زغيرة ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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