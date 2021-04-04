الحشد يعثر على مخبأ لعناصر داعش في ديالى

2021/04/04 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي، طالب الموسوي، اليوم الاحد ( 4 نيسان، 2021)، العثور على مضافة لعناصر داعش في زور الإصلاح شمال شرق ديالى.وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه ”ضمن عمليات التأمين وفتح الطرق، في زور الإصلاح في أطراف قضاء خانقين، عثرت قوة من الفوج الثالث للواء 23 في الحشد على مضافة لداعش تحوي إليكترونيات ومعدات إعلامية وبدلات عسكرية كان يستخدمها العدو للتخفي في جرائمه الإرهابية”.واشار "كما ويواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية لتأمين زور الإصلاح شمال شرق ديالى التي اتخذ منها الإرهابيون ملاذا آمنا لهم بسبب الأشجار والأحراش الكثيفة فيها للتخفي بعد تنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين والقوات الامنية".

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