طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة الغرافة القطري واجمك الاوزبكي الاربعاء المقبل

2021/04/04 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

غادر أمس السبت الى الدوجة القطرية طاقم تحكيم عراقي لقيادة مباراة الغرافة القطري واجمك الاوزبكي في تصفيات دوري أبطال آسيا.

وذكرت لجنة الحكام بإتحاد الكرة العراقي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" طاقم التحكيم العراقي الدولي المؤلف من علي صباح والمساعدين حيدر عبد الحسن وامير داود غادروا مساء امس السبت الى الدوحة القطرية لقيادة مباراة الغرافة القطري واجمك الاوزبكي ".

واضافت، إن" المباراة ستقام يوم الاربعاء المقبل على ملعب ثاني بن جاسم في الغرافة ضمن منافسات دور الاقصائيات في ابطال اسيا ".

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