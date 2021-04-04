طقس متباين بدرجات حرارة تقارب 30 مئوية

2021/04/04 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة تقارب 30 مئوية.وذكر بيان للهيئة اليوم ان : طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وفي الشمالية صحو يتحول في بعض االماكن الى غائم جزئيا واحيانا غائم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 10 مئوية والعظمى 28 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 8 مئوية واعلاها في البصرة 15 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 19 مئوية والعظمى في البصرة 30 مئوية.اما طقس يوم الثلاثاء المقبل ففي الوسطى سيكون صحوا يتحول خلال الليل الى غائم جزئيا واحيانا غائم ، والرياح في الاقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم/س وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم/س .بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية صحو يتحول الى غائم ، والرياح في الاقسام الشرقية شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم/س وفي الاقسام الغربية جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم/س .وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ( 10-20 ) كم/س .بمدى رؤية ( 8-10 )كم .وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا بعموم المناطق عن اليوم السابق./انتهى3

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