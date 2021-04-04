شرطة دبي تضبط مجموعة صوّرت مشاهد مخلة للآداب

2021/04/04 | 10:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ أعلنت شرطة دبي، مساء السبت، ضبط مجموعة قامت بتصوير مشاهد مخلة للآداب العامة، وانتشرت في مواقع التواصل، مؤكدة أنها سجلت بحقهم بلاغاً جنائياً وحولّتهم إلى النيابة العامة.وحذرت شرطة دبي في بيان من ممارسة هذه السلوكيات الطائشة والمسيئة للآخرين وتمس بقيم المجتمع الإماراتي.وينص قانون العقوبات الاتحادي في مادته رقم (361) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم، أو بإحداهما، كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت، فضلاً عن أن قانون مكافحة تقنية المعلومات في مادته رقم (17) على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز500 ألف، أو بإحداهما كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بثّ أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل من شأنه المساس بالآداب العامة./انتهى

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