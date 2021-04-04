2021/04/04 | 10:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون والأردن بمراحله الأولى لن يغني العراق عن الاستمرار بشراء ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: الربط الكهربائي بالدول الخليجية والاردن لن يغني عن شراء الطاقة من إيران) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: الربط الكهربائي بالدول الخليجية والاردن لن يغني عن شراء الطاقة من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).