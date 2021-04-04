2021/04/04 | 10:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش في زور الإصلاح

اعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، العثور على مضافة لعناصر داعش في زور الإصلاح شمال شرق ديالى.

وقال الموسوي في بيان إنه”ضمن عمليات التأمين وفتح الطرق في زور الإصلاح في أطراف قضاء خانقين عثرت قوة من الفوج الثالث للواء 23 في الحشد على مضافة لداعش تحوي إليكترونيات ومعدات إعلامية وبدلات عسكرية كان يستخدمها العدو للتخفي في جرائمه الإرهابي”.

وشار البيان ان “ الحشد الشعبي يوال عملياته الأمنية لتأمين زور الإصلاح شمال شرق ديالى التي اتخذ منها الإرهابيون ملاذا آمنا لهم بسبب الأشجار والأحراش الكثيفة فيها للتخفي بعد تنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين والقوات الامنية”.ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش في زور الإصلاح) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من الحشد تعثر على مضافة لداعش في زور الإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).