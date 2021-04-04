2021/04/04 | 10:54 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 أبريل 2021 | 10:53 صباحاً

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محافظ بغداد: المواطن مخير بين اخد لقاح سينوفارم او أسترازينيكا

كشفت محافظة بغداد، الاحد، عن ان المواطن مخير بين اخد لقاح سينوفارم او أسترازينيكا، مؤكدة بلوغ عدد منافذ اللقاح في البلاد 660 بينها 127 في العاصمة.

وقال المحافظ محمد جابر العطا ، ان “الخطة المقبلة للوقاية من جائحة كورونا، تتضمن تكثيف الجهد التنظيمي من القائمين على التلقيح”.

وأضاف العطا، أن “المحافظة اجرت جولة ميدانية مع دائرة صحة الرصافة للاطلاع على موقف التلقيح”، كاشفا عن “وجود 660 منفذا تلقيحيا في البلاد بينها 60 منفذا في الرصافة».

واشار الى ان “المواطن مخير بأخذ احد اللقاحين، اما سينوفارم الصيني، او أسترازينيكا البريطاني، بينما سيصل قريبا لقاح فايزر الاميركي، وبالتالي فستكون جميعها متوفرة له”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية من الجائحة وهي التباعد الجسدي، وعدم الاختلاط، والتعقيم».

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