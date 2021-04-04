‌ارتفاع اسعار صرف العملات لليوم الثاني على التوالي

2021/04/04 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف العملات الاجنبية امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، لليوم الثاني على التوالي في اسواق العملة باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان اسعار اغلب العملات الاجنبية امام الدينار العراقي ارتفعت ggd,حيث وصل سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي الى 147 الف و100 دينار.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 يورو = 172.500 دينار.

100 باون = 200.200 دينار.

100 ليرة تركية = 19.000 دينار.

100 الف تومان ايراني = 6.000 دينار.

PUKmedia خاص

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