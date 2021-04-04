إثيوبيا تقول إن القوات الإريترية التي تقاتل في منطقة تيغراي “باشرت الانسحاب”

2021/04/04 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إثيوبيا السبت إن القوات الإريترية التي تقاتل في منطقة تيغراي “بدأت الانسحاب”، غداة مطالبة دول مجموعة السبع بانسحابها السريع.وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأسبوع الماضي أن القوات الإريترية ستغادر تيغراي، بعد ثلاثة أيام على الإقرار بوجودها ووسط … Readmore

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