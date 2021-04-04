سلطنة عمان تعلن وقوفها إلى جانب ملك الأردن

2021/04/04 | 11:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت سلطنة عمان وقوفها إلى جانب ملك الأردن، بعد أحداث أمس السبت.وقالت وزارة الإعلام العمانية، إن السلطنة تؤكد وقوفها إلى جانب الملك عبد الله الثاني والأردن، حسب وكالة “رويترز”.وأعلنت وكالة “بترا” الأردنية للأنباء، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، يوسف الحنيطي، يؤكد على أن التحقيقات مستمرة حول قيام مسؤولين […]

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