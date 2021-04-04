حملة التطعيم بلقاحات فيروس ’كورونا’: قائمة المنافذ الجديدة في الرصافة

2021/04/04 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الأحد، إضافة 25 منفذ تلقيح ضد فيروس كورونا.

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وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021)، إنه "أعلن مدير عام دائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إضافة 60 منفذاً للتلقيح ضد كورونا في الرصافة، وذلك بعد عقد اجتماع موسع شمل مدراء القطاعات الصحية ومسؤولي شعب التحصين يوم الثلاثاء المصادف 30 آذار 2021، حيث تم مناقشة الموقف الوبائي والتلقيحي، ليوجه بزيادة 25 منفذاً تلقيحياً، وخصصت المنافذ المضافة حسب القطاعات التالية":

قطاع النهروان / مركز صحي 9 نيسان والخنساء.

قطاع الشعب / مركز صحي علي عزيز الغراوي والشعب الاول وام الكبر والغزلان.

قطاع الاعظمية / مركز صحي الصليخ الاول و الدهاليك و حي تونس.

قطاع الاستقلال / مركز صحي الثعالبة و الفحامة و الحسينية الثاني.

قطاع المدائن / مركز صحي المدائن الرابع والجعارة والتاميم.

قطاع الصدر / مركز صحي الصدر الثاني.

قطاع البلديات الاول / مركز صحي العمالية و الامين و حي الحسين.

قطاع بغداد جديدة / مركز صحي المثنى الثاني و بغداد الاول و الرشيد.

قطاع البلديات الثاني / مركز صحي الرحمة وفدك وحي النصر وواقعة الطف.

قطاع الرصافة / مركز صحي القناة.

وأضاف البيان، "واطلع الساعدي خلال الاجتماع على خطط العمل في القطاعات والمراكز الصحية الخاصة بالموقف الوبائي ونسب الشفاء وحملات الرصد والتوعية".

ووجه الساعدي وفق البيان، بـ"زيادة حملات الرصد الوبائي لتشمل الاسواق العامة والمحال التجارية والمناطق النائية بأطراف العاصمة وزيادة عدد المسحات لتغطية الرصافة بأكملها".

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