الأمير الأردني حمزة يؤكد وضعه قيد الإقامة الجبرية

2021/04/04 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ولي العهد الأردني السابق الأمير

حمزة بن الحسين، السبت، نبأ احتجازه

ووضعه قيد الإقامة الجبرية، بعد نفي

رسمي لذلك، في أعقاب عملية اعتقال طالت

رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض

الله، وشخصيات أخرى.

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