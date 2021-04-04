العتبة الحسينية توثق المواقف الوطنية والجهادية للواء علي الأكبر احد فصائل حشد العتبات وشهدائه في 29 جزءا

2021/04/04 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت فتوى المرجعية الدينية العليا

للجهاد الكفائي وتم تشكيل لواء (علي

الأكبر) التابع للعتبة الحسينية

المقدسة، وأخذت العتبة المقدسة تعد

العدة وتهيأ الدعم اللوجستي وتسعى

لإذلال المعوقات ليس هذا فحسب؛ بل

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